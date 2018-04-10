Эпицентр землетрясения находился на глубине около девяти километров
от земной поверхности неподалеку от селения Мучча в области Марке.
Данные о жертвах в результате землетрясения не поступали Фото: ЕРА
Эпицентр землетрясения находился на глубине около девяти километров
от земной поверхности неподалеку от селения Мучча в области
Марке.Данные о жертвах и разрушениях не поступали.
Колебания земной поверхности ощущались жителями многих населенных
пунктов в областях Марке и Умбрия. В августе 2016
года в центральной части Италии произошло землетрясение
магнитудой 6,2. Очаг располагался в 113 км к северо-востоку от
Рима и в 48 км к северу от города Л’Аквила и залегал на глубине 10
км. Больше только пострадали города Аккумоли,
Аркуата-дель-Тронто и Аматриче. Число жертв землетрясения
в Италии составило 290 человек.
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