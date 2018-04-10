В селе Покровское (Мангушский район, Донецкая область) локальный житель Илья был обнаружен прикованным цепями в гараже местного депутата, хозяина СТО. Об этом говорится в сюжете канала «ТV7 Мариуполь».

Освободиться из оков ему помогли полицейские, которым о случившемся сообщила девушка, проезжавшая мимо гаража на велосипеде и услышала крик о помощи.

Илья работал на СТО. По его словам, гнев депутата вызвал, потому что отказался красить очередную машину, в тот момент выполнял другой заказ. «По ногам очень больно надавали <…> Он меня затащил, сделал мне кляп. <…> Я когда очнулся, он мне привязывал ноги», – говорит Илья.

Факты телесных увечий были зафиксированы в больнице.

Производство по факту незаконного удержания взял на контроль глава районной администрации Мангуша Дмитрий Черница.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

«Полицейские увидели 32-летнего мужчину, у которого руки и ноги были связаны цепью и липкой лентой. Кроме того, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Селяне обратились к его хозяину и попросили его успокоиться. Мужчина связал своего знакомого и закрыл в гараже, объяснив, что не имел другого выбора. Полицейские выясняют вся обстоятельства случившегося», – сообщил пресс-офицер Центрального отдела полиции Александр Полосухин.

Если вина депутат будет доказана, то за незаконное удержание человека ему грозит до трех лет тюрьмы.

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