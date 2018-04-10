В Киеве снова открыли популярную смотровую площадку на щите "Родины-Мать". Об этом сообщает со ссылкой на Visit Kyiv.

"Смотровая площадка "Экстрим" (91 м - ред.) - аттракцион для любителей адреналина и драйва - открыто. Приглашаем всех ценителей экстремального отдыха, безумных приключений и невероятных пейзажей. Помните, подъем рассчитан только на совершеннолетних посетителей", - говорится в сообщении.

Как сообщал монумент "Родина-мать" в Киеве в честь проведения песенного конкурса "Евровидение" в темное время суток подсветили цветами украинского флага и 3D-проекцией украинских национальных костюмов из разных регионов.

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