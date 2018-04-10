Cambridge Analytica собирала данные пользователей фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе.

Комитет Палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле 9 апреля опубликовал показания основателя Facebook Марка Цукерберга по поводу утечки данных пользователей соцсети, информирует svodka.net.

В показаниях Цукерберга подробно изложен не только скандал с Cambridge Analytica, но и история с предполагаемым российским вмешательством в американские выборы. Также там описано, какие шаги соцсеть предприняла, чтобы избежать повторения этих ситуаций.

Кроме того, в показаниях Цукерберг признал свою личную вину в том, что функционал соцсети мог использоваться для таких целей, как распространение ложной информации, разжигание ненависти, иностранное вмешательство в выборы и незаконное получение данных пользователей.

«Мы недостаточно хорошо понимали свою ответственность, и это было большой ошибкой. Это была моя ошибка, и я прошу прощения. Я основал Facebook, я управляю соцсетью и я несу ответственность за все, что в ней происходит», — заявил Цукерберг.

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10 и 11 апреля Марк Цукерберг будет давать в Конгрессе США показания об утечке данных пользователей Facebook. Ранее Цукерберг отказался дать показания в парламенте Великобритании, предложив отправить вместо себя кого-то из заместителей. Британских парламентариев возмутило это решение.

Cambridge Analytica собирала данные пользователей фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе. По последним данным, компания могла получить доступ к информации 87 миллионов пользователей соцсети. Ранее Цукерберг признал вину соцсети в утечке; он выкупил рекламу в британских газетах, чтобы извиниться перед пользователями.

Осенью 2017 года Facebook отчиталась о выявлении и блокировке аккаунтов «Агентства интернет-исследований» (известно как «фабрика троллей»), которое могло повлиять на президентские выборы в США. По данным соцсети, посты «фабрики троллей» об американской политике увидели 126 миллионов пользователей фейсбука.

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