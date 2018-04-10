Погода, Новости, загрузка...
Дочь отравленного экс-шпиона Сергея Скрипаля выписывают из больницы
10.04.2018 09:59
Дочь отравленного экс-шпиона Сергея Скрипаля выписывают из больницы Дочь российского экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлию, которая вместе с отцом пострадала в результате отравления в Солсбери, выписывают из больницы. Юлия Скрипаль. Фото: twitter.com/RussianEmbassy

Об этом сообщает Sky News.

Юлия Скрипаль быстро шла на поправку, и, по информации источников, ее должны были выписать из больницы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Заявление врачей Юлии Скрипаль в Солсбери ожидается сегодня.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Почти месяц Скрипали находились в критическом состоянии в госпитале.

Источник

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить