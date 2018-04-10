Об этом сообщает Sky News.

Юлия Скрипаль быстро шла на поправку, и, по информации источников, ее должны были выписать из больницы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Заявление врачей Юлии Скрипаль в Солсбери ожидается сегодня.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Почти месяц Скрипали находились в критическом состоянии в госпитале.

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