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Из-за срыва отопительного сезона мэр города во Львовской области подал в отставку
25.10.2019 10:56
Во Львовской области мэр подал в отставку из-за срыва отопительного сезона
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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