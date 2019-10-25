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Из-за срыва отопительного сезона мэр города во Львовской области подал в отставку
25.10.2019 10:56
Во Львовской области мэр подал в отставку из-за срыва отопительного сезона Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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