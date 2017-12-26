Желание отомстить естественно. Какие только планы не лезут в нашу голову, когда нам причиняют боль, и мы хотим отплатить той же монетой. Но…

Лучшая месть — это работа над собой, пишет со ссылкой на .

Забудь о том, что сделать тому человеку. Позволь это сделать карме, потому что она определенно его настигнет. А ты сосредоточься на том, чтобы стать лучшей версией себя.

Учись, как прощать людей, которые не просят прощения. Учись, как позволять своим негативным эмоциям или злости заряжать тебя на что-то более продуктивное, заменяй эту энергию тем, что принесет тебе пользу. Например, тренируйся, придумывай что-то креативное, или просто попробуй что-то новое, что может отвлечь тебя.

Лучшая месть — это не переживать о том, что думают другие люди, не позволять их поступкам влиять на тебя, не видеть себя их глазами, не стараться так сильно впечатлить их, не считать их выше себя, просто потому что у них есть то, чего нет у тебя.

Работай над собой, потому что ты у себя одна, и никто не сделает тебя лучше, чем ты сама. Ты — свой собственный шедевр, пусть и не каждый его оценит, но ты никогда не должна прекращать работать над ним и усовершенствовать его.

Лучшая месть — это учиться отпускать, а не держаться. Отпускать — значит освобождать себя. Это показывает твою веру в Бога и Вселенную. Иногда мы плохого мнения о себе, мы держимся за то, что может саботировать наше счастье или людей, которые не ценят и не любят нас по-настоящему. Но когда ты учишься отпускать ситуации или людей, которые усложняют твою жизнь, это значит, что ты достигла нужного уровня любви к себе. Ты уверена в своей способности начать все заново и найти кого-то лучше. Ты учишься быть сильной, смелой и не бояться неизвестного. Ты знаешь, как справляться со всем, что происходит в твоей жизни.

Лучшая месть — это любить себя сейчас, пока ты не станешь тем человеком, каким ты хочешь быть. Любить себя неидеальную. Учиться на своих ошибках. Знать, что они тебя не определяют, как и твое прошлое. Любить свою жизнь со всеми сложными и радостными моментами. Понимать, что каждый, кто не может любить тебя, тоже переживает свои трудности. Верить, что ты ровно там, где должна быть, сосредоточиться на лучшем, что у тебя есть, а не ненавидеть себя за то, что не живешь так, как хотела бы.

Лучшая месть — это научиться быть довольной и счастливой, даже если все против тебя.

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