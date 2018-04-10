В торговой войне между и Китаем, которые вводят в отношении друг друга ощутимые таможенные пошлины, вряд ли будет безусловный победитель, но вот проигравшие - наверняка, что может повлечь за собой экономический кризис во всем мире.

Об этом "" заявил финансовый знаток Алексей Кущ, передает .

"Если Америка закроет свой рынок для Китая - кроме того, Трамп сейчас проводит активную политику по перемещению производств, которые раньше находились в Китае, обратно в - все это может привести к тому, что Китай столкнется с очень большими проблемами, потому что на сегодняшний день большая часть долга этой страны сформирована в долларах , колоссальные инвестиции завязаны на китайскую экономику, в том числе и через американские корпорации, а китайские банки очень зависят от динамики торговых и инвестиционных отношений с ", - отметил он.

По словам эксперта, если эта торгово-инвестиционная война войдет в активную фазу, то первый кризис, который может произойти, - это кризис на долговом рынке Китая.

"А любое замедление китайской экономики и, тем более, масштабный кризис в Китае, могут спровоцировать финансовый кризис 2.0", - сказал он, уточнив, что такой кризис может разразиться уже во второй половине 2018 года.

В этом случае произойдет обвал цен на сырьевых рынках, в том числе на металл, руду, вероятно, на продовольствие. Как известно, именно эти товары составляют значительную часть украинского экспорта. И этот кризис может оказаться более губительным для Украины, чем события 2008 года, прогнозирует Кущ.

По его словам, если десять лет назад Украина имела довольно большой запас прочности "после интенсивного периода роста с начала нулевых до 2008 года", когда экономический рост составлял в среднем 7-8% в год, а иногда достигал 10-12%, то "сейчас вообще никакого запаса прочности нет".

"Нет амортизационной подушки, которая поможет справиться с кризисом, плюс социальная нестабильность - это может нести глобальную угрозу нашей экономике", - сказал знаток.

Кроме того, Кущ отметил, что в этом случае произойдут резкое сокращение валютной выручки, усиление оттока капитала из страны (хотя вытекать уже отдельно нечему) "и, соответственно, девальвация и инфляция - то есть весь тот букет, который мы помним по 2008 году, усиленный тем, что у нас нет амортизационной подушки".

Еще одна особенность текущего момента - в том, что, если в 2008-м, да и в 2014-2015 годах, значительная часть украинских банков находилась в частных руках, то сейчас более 50% банковского сектора - в собственности государства.

"Таким образом, основной удар придется на систему государственных банков. Поэтому потери государства будут еще более ощутимые", - резюмировал Кущ.

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