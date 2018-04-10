|В Великобритании телеведущая во время эфира нашла в своих волосах бигуди
|10.04.2018 10:04
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В Великобритании ведущая утренней программы на канале ITV Кейт Гэррэуэй во время прямого эфира нашла в своих волосах бигуди.
В частности, во время приветствия своего соведущего журналиста Имонна Холмса Гэррэуэй дотронулась до своей прически и вытащила из волос бигуди.
"Я только что обнаружила, что бигуди осталась в моих волосах! А я все думала, почему так чешется", - заявила телеведущая.
Стоит отметить, что пользователи Twitter довольно негативно отреагировали на случай.
"Хорошо, что ваша голова чешется не из-за вшей", - написал один из них.
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