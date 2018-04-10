Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Китай и США не проводили переговоров по торговому спору, и Китай считает такие переговоры невозможными при текущих обстоятельствах, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"При текущих обстоятельствах обе стороны не могут проводить какие-либо переговоры по этому вопросу", - сказал Гэн Шуан, слова которого приводят западные СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп дал намек торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру изучить возможность расширения списка китайских товаров, облагаемых повышенными ввозными пошлинами, на $100 млрд в дополнение к уже объявленным $50 млрд.

Китай, не дожидаясь окончательного решения США, со 2 апреля ввел пошлины в размере 15%-25% на некоторые товары американского экспорта суммарной стоимостью $3 миллиарда и пожаловался на действия Белого дома в ВТО.

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