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Порошенко прибыл в Германию для переговоров с Меркель
10.04.2018 10:05
Порошенко прибыл в Германию для переговоров с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко начал визит в Федеративную Республику Германия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Президент посещает Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В ходе визита запланированы двусторонние переговоры Порошенко с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.

Президент Украины станет одним из первых иностранных лидеров, находящимся с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Меркель федеральным канцлером, отметили в пресс-службе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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