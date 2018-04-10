|Порошенко прибыл в Германию для переговоров с Меркель
|10.04.2018 10:05
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Президент Украины Петр Порошенко начал визит в Федеративную Республику Германия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Президент посещает Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
В ходе визита запланированы двусторонние переговоры Порошенко с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.
Президент Украины станет одним из первых иностранных лидеров, находящимся с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Меркель федеральным канцлером, отметили в пресс-службе.
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