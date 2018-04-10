Польша хочет увеличить свое присутствие в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью Obserwator, передает .

"Польша продолжит работу по прекращению российско-украинского конфликта. Мы хотим восстановить уважение России к международному праву", - сказал он.

Глава польского МИД сообщил, что Польша является вторым по величине участником между стран ЕС в СММ ОБСЕ в Украине.

"41 поляк работает в основном на Донбассе и непосредственно участвует в стабилизации ситуации на фронте каждый день. Мы намерены продолжать эту деятельность, и мы хотим увеличить свое присутствие в миссии", - добавил Чапутович.

"Мы считаем, что создание миротворческой миссии в Украине, с согласия властей этого государства, может помочь восстановить мир и территориальную целостность Украины", - отметил он.

Как сообщал , Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц работает над созданием "комиссии по примирению". Замглавы МинВОТ Тука рассказал, чем должна заниматься эта комиссия на Донбассе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира