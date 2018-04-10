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Принц Гарри и его невеста Меган Маркл отказались от свадебных подарков.
10.04.2018 10:06
Принц Гарри и его невеста Меган Маркл отказались от свадебных подарков.

Вместо подарков молодожены попросили желающих перевести деньги на благотворительность.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков, информирует svodka.net.

Вместо подарков молодожены попросили всех желающих перевести средства на благотворительность, пишет британское издание The Guardian.

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Принц Гарри и Меган Маркл

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Принц Гарри и Меган призывают делать пожертвования семи небольшим организациям. Ранее пара не имела официальных отношений с этими благодетелями.

Средства должны пойти на защиту окружающей среды, борьбу с ВИЧ-инфекцией, расширение прав женщин. Кроме того, помощь получат бездомные.

Организация, которая помогает бездомным, уже приветствовала такое решение принца и его будущей супруги.

Напомним, ранее стало известно, какими цветами будут украшать свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.



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