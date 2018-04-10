Принц Гарри и его невеста Меган Маркл отказались от свадебных подарков. Вместо подарков молодожены попросили желающих перевести деньги на благотворительность. Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков, информирует svodka.net. Вместо подарков молодожены попросили всех желающих перевести средства на благотворительность, пишет британское издание The Guardian. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Принц Гарри и Меган Маркл Читайте: Эротические стоны прервали свадьбу (ВИДЕО) Принц Гарри и Меган призывают делать пожертвования семи небольшим организациям. Ранее пара не имела официальных отношений с этими благодетелями. Средства должны пойти на защиту окружающей среды, борьбу с ВИЧ-инфекцией, расширение прав женщин. Кроме того, помощь получат бездомные. Организация, которая помогает бездомным, уже приветствовала такое решение принца и его будущей супруги. Напомним, ранее стало известно, какими цветами будут украшать свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.



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