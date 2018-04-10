В заявлении главы "Газпрома" Алексея Миллера, что транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему может снизиться в 10 раз, нет ничего нового, Россия хочет любыми способами обойти Украину, заявил председатель НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев. Коболев прогнозирует, что если Россия прекратит транзит газа через украинскую газотранспортную систему, страна потеряет примерно $3,5 млрд Фото: TRUMAN Agency / Facebook В заявлении Миллера, что транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему может снизиться в 10 раз после введения этих проектов в эксплуатацию, нет ничего нового, подчеркнул глава "Нафтогазу"."Три-четыре года назад заместитель господина Миллера господин Медведев (Александр Медведев. – ) сказал что-то вроде "скорее солнце и луна поменяются кое-где, чем мы продолжим транзит газа через Украину" (Миллер заявлял в 2015 году, что "Газпром" прекратит транзит через Украину, даже если солнце поменяется кое-где с луной". – ). То есть Россия хочет любыми способами обойти Украину. Мы понимаем, что за этим проектом стоит отчасти геополитическая, отчасти военная логика. Господин Миллер слишком оптимистичен относительно способности "Газпрома" завершить упомянутые проекты", – отметил он.Коболев прогнозирует, что если Россия прекратит транзит газа через украинскую газотранспортную систему, страна потеряет примерно $3,5 млрд – где-то 2–3% от ВВП."Это будет очень болезненно", – подчеркнул он.Морской газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток. 6 декабря 2016 года Миллер сообщил, что обе должны быть введены в строй до 2019 года. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что строительство "Турецкого потока" противоречит интересам не только Украины, но и всей Европы.В ноябре 2017 года "Газпром" завершил строительство морских участков газопровода "Турецкий поток" на территории РФ.Проект "Северный поток – 2" предусматривает строительство двух ниток трубопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Начать строительство второй очереди "Северного потока" планируют в 2018 году.Власти Украины, США, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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