Около полуострова Пелопоннес в Греции сотрудники береговой охраны задержали 64 мигрантов и трех перевозчиков людей. Об этом сообщает DW .

Выяснилось, что перевозчиками были украинские граждане.

"Они пытались перебраться в Италию. Контрабандисты родом из Украины", - сказал офицер береговой охраны.

До этого греческая государственная радиокомпания сообщила, что сначала мигрантов небольшими группами доставили из Афин в порт в городе Килин микроавтобусами. После этого людей на лодках переправляли на яхту у греческого побережья. Рыбаки видели это и рассказали береговой охране о подозрительном передвижении.

Отмечается, что между мигрантов было, по меньшей мере, 20 несовершеннолетних. Они чувствуют себя хорошо и будут размещены в лагере для беженцев, расположенном в западной части Греции.

Как сообщал svodka.net ранее, Папа Римский Франциск во время пасхального богослужения совершил обряд крещения над нигерийским беженцем Джоном Ога, который предотвратил ограбление.

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