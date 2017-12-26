Солист и главный идеолог «Грибов» Юрий Бардаш будет продюсировать дуэт «Бамбинтон». Самый известный клип коллектива на песню «Зая», выпущенный в феврале, собрал уже более девяти миллионов просмотров на YouTube.

Коллектив был основан в 2016 году. В марте 2017-го группа выпустила сингл «Тает лед» и клип на него. Музыкальное видео за несколько недель набрало более 10 миллионов просмотров и стало вирусным. На композицию было создано множество пародий.

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