|Стала известна причина распада группы «Грибы»
|26.12.2017 15:08
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Солист и главный идеолог «Грибов» Юрий Бардаш будет продюсировать дуэт «Бамбинтон». Самый известный клип коллектива на песню «Зая», выпущенный в феврале, собрал уже более девяти миллионов просмотров на YouTube.Впервые о скором окончании совместной деятельности «Грибы» объявили в конце августа. Причин распада группы музыканты не раскрыли.
Песня «Тает лед» оказалась одной из самых популярных композиций 2017-го у российских пользователей iTunes. Юзеры сервиса «Яндекс.Музыка» за последние девять месяцев включали трек 1513 раз — это примерно пять раз в день.
Коллектив был основан в 2016 году. В марте 2017-го группа выпустила сингл «Тает лед» и клип на него. Музыкальное видео за несколько недель набрало более 10 миллионов просмотров и стало вирусным. На композицию было создано множество пародий.По материалам Lenta.ru
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