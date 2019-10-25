Погода, Новости, загрузка...
В Киеве на территории вуза изнасиловали и ограбили студентку
25.10.2019 11:15
В Киеве мужчина напал на девушку на территории вуза и изнасиловал ее Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 