В Киеве на территории вуза изнасиловали и ограбили студентку - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Киеве на территории вуза изнасиловали и ограбили студентку
25.10.2019 11:15
В Киеве мужчина напал на девушку на территории вуза и изнасиловал ее
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
вуза
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