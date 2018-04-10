|Избран новый президент Украинской футбольной Премьер-лиги
|10.04.2018 10:14
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Новым президентом Украинской футбольной Премьер-лиги избран швейцарский адвокат, прежний руководитель главной футбольной лиги Швейцарии Томас Гримм.
Новым президентом Украинской футбольной Премьер-лиги стал швейцарец Гримм, информирует svodka.net.
На собрании клубов-участников УПЛ в пятницу за его кандидатуру, которая была единственной, проголосовали представители 10 из 12 клубов. «Динамо» и «Заря» воздержались.
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Т.Гримм избран президентом УПЛ на 4 года.
Возглавлявший УПЛ с февраля 2016 года Владимир Генинсон не выдвигал свою кандидатуру.
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