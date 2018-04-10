Погода, Новости, загрузка...
Избран новый президент Украинской футбольной Премьер-лиги
10.04.2018 10:14
Избран новый президент Украинской футбольной Премьер-лиги

Новым президентом Украинской футбольной Премьер-лиги избран швейцарский адвокат, прежний руководитель главной футбольной лиги Швейцарии Томас Гримм.

Новым президентом Украинской футбольной Премьер-лиги стал швейцарец Гримм, информирует svodka.net.

На собрании клубов-участников УПЛ в пятницу за его кандидатуру, которая была единственной, проголосовали представители 10 из 12 клубов. «Динамо» и «Заря» воздержались.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Т.Гримм избран президентом УПЛ на 4 года.

Возглавлявший УПЛ с февраля 2016 года Владимир Генинсон не выдвигал свою кандидатуру.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить