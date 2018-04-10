|Футюх: Пара слов о Ротшильде, Дерипаске, делах Семейных - и про антиглобализацию
|10.04.2018 10:14
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Дерипаска с Ротшильдом
Обсуждая новейшие приключения Дерипаски не все учитывают, что прежде только это служка глобализации, поставщик высококонцентрированного энергетического продукта в обмен на оффшорные счета, яхты и шлюшек. Некоторые такие "олигархи" это просто смотрящие у транснациональной финансовой олигархии - локально служат глобальным проектам. Присутствие Ротшильдов в совете директоров Русала - это как бы не случайность.
В этом контексте, мочилово Дерипаски это вовсе не мочилово России, а отжим привлекательного актива у его подельников и "старших товарищей".
Вот что думает Футюх (Башкуев Александр) по этому
поводу.
Мне кажется, что ближайшие несколько дней будут поворотными днями. Масштаб поворота практически как крымский.
Ответ:
Твое высказывание эквивалентно цитате из Экклезиаста:
Бывает, скажут о чем-то: смотри, это новость!
То есть я сейчас немного в другом периоде так там примерно в 1817-ом году Наследник Николай сказал одну любопытную вещь.
Он сказал, что все текущие беды Российской Империи проистекли из того, что мол, "бабушка" сиречь Екатерина Великая - затеяла создать на Руси "Буржуинство".
Помимо прочего это означило появление такого монстра как Рижско-Дунайское товарищество, которое после своего листинга на Лондонской бирже стало именовать себя как компания "Ротшильд", а чуть позже другого монстра известного нам под именем Российско-Американской Компании. Появление этих двух экономических монстров означило наличие еще двух независимых источников денег помимо царевой казны и тем самым способствовало формированию в правление Александра - "немецкой" (имеющей внешнее финансирование через компанию "Ротшильд") и "польской" (имеющей финансирование со стороны РАК) партий и чуть было не возникшей "ганзейской" группы (жившей на доходы принца Ольденбургского) партий. То есть, по мнению Николая - именно наличие иных источников финансирования помимо царской казны и монаршей воли - стало причиной того, что Империя пришла к фактическому расколу и была поставлена на грань гражданской войны. Посему Николай сперва пожелал, а после потребовал выхода всех верных ему людей из всей "иноземных финансовых структур" (кто-то его послушал - например Александр Бенкендорф, кто-то отказал - например Доротея фон Ливен навсегда осталась жить в Европе и до своей смерти оставалась важной фигурою в "Ротшильде"). То есть с тем же "Ротшильдом" в итоге "развелись" полюбовно, РАК пыталась сопротивляться, например ее эмиссар Рылеев шибко засветился с деньгами РАК во всех событиях декабрьского мятежа, а после РАК финансировала Восстание в Польше и РАК поэтому "удавили" не по-хорошему. Но в любом случае Николай своего добился и смог уничтожить все независимые финансово-коммерческие структуры в России - не зависимые от государства. И надо сказать что с точки зрения "сплачивания элит" ему все удалось. Другое дело, что с точки зрения международных Финансов России с годами стала выглядеть все хуже и хуже, но надо понимать, что Николай Первый в 1820-1830-ых годах больше думал не о внешнеторговом балансе страны, но о внутренней фронде и подавлении сперва польского восстания а потом и войны на кавказе. Это как оно уже было в истории.
Теперь вернемся к нашим баранам. В очень многих местах, в том числе и на ГА часто слышны причитания, что есть отдельные люди в правительстве которые действуют порою в пику кому-то еще им так далее, а порою и тупо саботируют что-то там. Если отвлечься от чисто конспирологических идей о том, что некие люди у нас - скрытые рептилоида или засланцы с Нибиру и просто внимательно посмотреть кто с кем у нас в стране по деньгам дружит, легко выяснится, что в стране явно существует несколько слабо между собой связанных экономических контуров, каждый из которых в общем случае всем другим не товарищ. Иной раз некоторые из них осмеливаются вступать в прямую оппозицию нашим "партии и правительству" и тогда на наших глазхах на ровном месте сажают того же Улюкаева и при этом разбирают на корню какие-то татарские банки. То есть отдельные группы влияния существуют и прямо меж собой конкурируют. Это второй уровень понимания ситуации.
Третий уровень понимания ситуации состоит в том, что прежний позднесоветский коммунистический режим в реальности умудрился срастись корнями, ветвями и кроной с некими товарищами в тех же США, называемыми нами "глобалистами". И можно предположить что логика исторического и экономического развития у нас такова, что не все поздне-коммунисты у нас тут повывелись и посему можно предположить, что их последыши по-прежнему имеют очень тесные и взаимовыгодные связи с отдельными экономическими кланами в современной России. Чтобы их установить достаточно осознать какие именно из ныне существующих наших кланов явно уходят корнями в позднесоветское прошлое. Как только мы выходим на этот уровень понимания ситуации, сразу на ум приходит имя одного из членов ЦК по имени Борис Ельцин (тот самый которого победительный папа-Буш называл не иначе как "перекрасившимся ренегатом из коммунистов и посему несомненным врагом Америки") и порожденный им феномен, известный нам как "Семья". При этом главные экономические активы Семьи это именно компании Дерипаски - Русал Базэл Еп+ и тыды.
Четвертый уровень понимания приходит при осознании того, что лишь шарик (реальные активы) у нас неизменен, а лицо ряженого рядом с ним не так важно. То есть активы могут быть высасываемы не только из России через того же Дерипаску к "глобалистским" структурам Америки, но и в обратную сторону. А в Соединенных Штатах Америки сейчас главным стал "антиглобалист" по имени Трамп, которого столь интимная связь между самыми ярыми его хулителями там и той же "семьей" здесь со временем стала все очевиднее.
Я не готов сказать, что именно у нас сейчас происходит и какой из только этого будет вывод. Но знаю точно - путь убеганию амеро-глобалистских капиталов через тот же Русал (с последующим неизбежным банкротством Дерипаски и переходом в управлении этим блоком компаний к совсем иным людям, ибо любой нормальный капиталист при взгляде на Дерипаску и прочих членов "Семьи" должен сперва охренеть, а затем спросить подельников, - "Кто все эти люди и на хрена они тут?" - а тут и формальное фактическое банкротство Дерипаски под боком, То бишь простите нас, мужики но Боливар Русал не вынесет двоих при том, что один из них простой прежний фарцовщик, а другой - бывалый Акула Додсон. Дальше история начинает обрастать удивительными подробностями на тему о том кто кого что именно и зачем попросил, после чего перетекание амероденег под "семейную" крышу стало юридически невозможным. Я не в курсе подробностей.
Я просто как тот акын, что вижу, то и пою, но при этом думаю, что Экклезиаст-то был прав...Источник - .
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