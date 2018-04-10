Де­ри­пас­ка с Рот­шиль­дом

Об­суж­дая но­вей­шие при­клю­че­ния Де­ри­пас­ки не все учи­ты­ва­ют, что прежде только это служка гло­ба­ли­за­ции, по­став­щик вы­со­ко­кон­цен­три­ро­ван­но­го энер­ге­ти­че­ско­го про­дук­та в обмен на офф­шор­ные счета, яхты и шлюшек. Неко­то­рые такие "оли­гар­хи" это просто смот­ря­щие у транс­на­ци­о­наль­ной фи­нан­со­вой оли­гар­хии - ло­каль­но служат гло­баль­ным про­ек­там. При­сут­ствие Рот­шиль­дов в совете ди­рек­то­ров Русала - это как бы не слу­чай­ность.

В этом кон­тек­сте, мо­чи­ло­во Де­ри­пас­ки это вовсе не мо­чи­ло­во России, а отжим при­вле­ка­тель­но­го актива у его по­дель­ни­ков и "стар­ших то­ва­ри­щей".

Вот что думает Футюх (Баш­ку­ев Алек­сандр) по этому поводу.

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Вопрос:

Мне ка­жет­ся, что бли­жай­шие несколь­ко дней будут по­во­рот­ны­ми днями. Мас­штаб по­во­ро­та прак­ти­че­ски как крым­ский.

Ответ:

Твое вы­ска­зы­ва­ние эк­ви­ва­лент­но цитате из Эк­кле­зи­а­ста:

Бывает, скажут о чем-то: смотри, это но­вость!

А уже было оно в веках, что прошли до нас.

Не помнят о преж­нем - так и о том, что будет, -

О нем не вспом­нят те, кто будут позд­нее.

То есть я сейчас немно­го в другом пе­ри­о­де так там при­мер­но в 1817-ом году На­след­ник Ни­ко­лай сказал одну лю­бо­пыт­ную вещь.

Он сказал, что все те­ку­щие беды Рос­сий­ской Им­пе­рии про­ис­тек­ли из того, что мол, "ба­буш­ка" сиречь Ека­те­ри­на Ве­ли­кая - за­те­я­ла со­здать на Руси "Бур­жу­ин­ство".

Помимо про­че­го это озна­чи­ло по­яв­ле­ние такого мон­стра как Рижско-Ду­най­ское то­ва­ри­ще­ство, ко­то­рое после своего ли­стин­га на Лон­дон­ской бирже стало име­но­вать себя как ком­па­ния "Рот­шильд", а чуть позже дру­го­го мон­стра из­вест­но­го нам под именем Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ской Ком­па­нии. По­яв­ле­ние этих двух эко­но­ми­че­ских мон­стров озна­чи­ло на­ли­чие еще двух неза­ви­си­мых ис­точ­ни­ков денег помимо ца­ре­вой казны и тем самым спо­соб­ство­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию в прав­ле­ние Алек­сандра - "немец­кой" (име­ю­щей внеш­нее фи­нан­си­ро­ва­ние через ком­па­нию "Рот­шильд") и "поль­ской" (име­ю­щей фи­нан­си­ро­ва­ние со сто­ро­ны РАК) партий и чуть было не воз­ник­шей "ган­зей­ской" группы (жившей на доходы принца Оль­ден­бург­ско­го) партий. То есть, по мнению Ни­ко­лая - именно на­ли­чие иных ис­точ­ни­ков фи­нан­си­ро­ва­ния помимо цар­ской казны и мо­нар­шей воли - стало при­чи­ной того, что Им­пе­рия пришла к фак­ти­че­ско­му рас­ко­лу и была по­став­ле­на на грань граж­дан­ской войны. Посему Ни­ко­лай сперва по­же­лал, а после по­тре­бо­вал выхода всех верных ему людей из всей "ино­зем­ных фи­нан­со­вых струк­тур" (кто-то его по­слу­шал - на­при­мер Алек­сандр Бен­кен­дорф, кто-то от­ка­зал - на­при­мер До­ро­тея фон Ливен на­все­гда оста­лась жить в Европе и до своей смерти оста­ва­лась важной фи­гу­рою в "Рот­шиль­де"). То есть с тем же "Рот­шиль­дом" в итоге "раз­ве­лись" по­лю­бов­но, РАК пы­та­лась со­про­тив­лять­ся, на­при­мер ее эмис­сар Рылеев шибко за­све­тил­ся с день­га­ми РАК во всех со­бы­ти­ях де­кабрь­ско­го мятежа, а после РАК фи­нан­си­ро­ва­ла Вос­ста­ние в Польше и РАК по­это­му "уда­ви­ли" не по-хо­ро­ше­му. Но в любом случае Ни­ко­лай своего до­бил­ся и смог уни­что­жить все неза­ви­си­мые фи­нан­со­во-ком­мер­че­ские струк­ту­ры в России - не за­ви­си­мые от го­су­дар­ства. И надо ска­зать что с точки зрения "спла­чи­ва­ния элит" ему все уда­лось. Другое дело, что с точки зрения меж­ду­на­род­ных Фи­нан­сов России с годами стала вы­гля­деть все хуже и хуже, но надо по­ни­мать, что Ни­ко­лай Первый в 1820-1830-ых годах больше думал не о внеш­не­тор­го­вом ба­лан­се страны, но о внут­рен­ней фронде и по­дав­ле­нии сперва поль­ско­го вос­ста­ния а потом и войны на кав­ка­зе. Это как оно уже было в ис­то­рии.

Теперь вер­нем­ся к нашим ба­ра­нам. В очень многих местах, в том числе и на ГА часто слышны при­чи­та­ния, что есть от­дель­ные люди в пра­ви­тель­стве ко­то­рые дей­ству­ют порою в пику кому-то еще им так далее, а порою и тупо са­бо­ти­ру­ют что-то там. Если от­влечь­ся от чисто кон­спи­ро­ло­ги­че­ских идей о том, что некие люди у нас - скры­тые реп­ти­ло­и­да или за­слан­цы с Нибиру и просто вни­ма­тель­но по­смот­реть кто с кем у нас в стране по день­гам дружит, легко вы­яс­нит­ся, что в стране явно су­ще­ству­ет несколь­ко слабо между собой свя­зан­ных эко­но­ми­че­ских кон­ту­ров, каждый из ко­то­рых в общем случае всем другим не то­ва­рищ. Иной раз неко­то­рые из них осме­ли­ва­ют­ся всту­пать в прямую оп­по­зи­цию нашим "партии и пра­ви­тель­ству" и тогда на наших глаз­хах на ровном месте сажают того же Улю­ка­е­ва и при этом раз­би­ра­ют на корню какие-то та­тар­ские банки. То есть от­дель­ные группы вли­я­ния су­ще­ству­ют и прямо меж собой кон­ку­ри­ру­ют. Это второй уро­вень по­ни­ма­ния си­ту­а­ции.

Третий уро­вень по­ни­ма­ния си­ту­а­ции со­сто­ит в том, что преж­ний позд­не­со­вет­ский ком­му­ни­сти­че­ский режим в ре­аль­но­сти умуд­рил­ся срас­тись кор­ня­ми, вет­вя­ми и кроной с некими то­ва­ри­ща­ми в тех же США, на­зы­ва­е­мы­ми нами "гло­ба­ли­ста­ми". И можно пред­по­ло­жить что логика ис­то­ри­че­ско­го и эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия у нас такова, что не все поздне-ком­му­ни­сты у нас тут по­вы­ве­лись и посему можно пред­по­ло­жить, что их по­сле­ды­ши по-преж­не­му имеют очень тесные и вза­и­мо­вы­год­ные связи с от­дель­ны­ми эко­но­ми­че­ски­ми кла­на­ми в со­вре­мен­ной России. Чтобы их уста­но­вить до­ста­точ­но осо­знать какие именно из ныне су­ще­ству­ю­щих наших кланов явно уходят кор­ня­ми в позд­не­со­вет­ское про­шлое. Как только мы вы­хо­дим на этот уро­вень по­ни­ма­ния си­ту­а­ции, сразу на ум при­хо­дит имя одного из членов ЦК по имени Борис Ельцин (тот самый ко­то­ро­го по­бе­ди­тель­ный папа-Буш на­зы­вал не иначе как "пе­ре­кра­сив­шим­ся ре­не­га­том из ком­му­ни­стов и посему несо­мнен­ным врагом Аме­ри­ки") и по­рож­ден­ный им фе­но­мен, из­вест­ный нам как "Семья". При этом глав­ные эко­но­ми­че­ские активы Семьи это именно ком­па­нии Де­ри­пас­ки - Русал Базэл Еп+ и тыды.

Чет­вер­тый уро­вень по­ни­ма­ния при­хо­дит при осо­зна­нии того, что лишь шарик (ре­аль­ные активы) у нас неиз­ме­нен, а лицо ря­же­но­го рядом с ним не так важно. То есть активы могут быть вы­са­сы­ва­е­мы не только из России через того же Де­ри­пас­ку к "гло­ба­лист­ским" струк­ту­рам Аме­ри­ки, но и в об­рат­ную сто­ро­ну. А в Со­еди­нен­ных Штатах Аме­ри­ки сейчас глав­ным стал "ан­ти­г­ло­ба­лист" по имени Трамп, ко­то­ро­го столь ин­тим­ная связь между самыми ярыми его ху­ли­те­ля­ми там и той же "семьей" здесь со вре­ме­нем стала все оче­вид­нее.

Я не готов ска­зать, что именно у нас сейчас про­ис­хо­дит и какой из только этого будет вывод. Но знаю точно - путь убе­га­нию амеро-гло­ба­лист­ских ка­пи­та­лов через тот же Русал (с по­сле­ду­ю­щим неиз­беж­ным банк­рот­ством Де­ри­пас­ки и пе­ре­хо­дом в управ­ле­нии этим блоком ком­па­ний к совсем иным людям, ибо любой нор­маль­ный ка­пи­та­лист при взгля­де на Де­ри­пас­ку и прочих членов "Семьи" должен сперва охре­неть, а затем спро­сить по­дель­ни­ков, - "Кто все эти люди и на хрена они тут?" - а тут и фор­маль­ное фак­ти­че­ское банк­рот­ство Де­ри­пас­ки под боком, То бишь про­сти­те нас, мужики но Бо­ли­вар Русал не вы­не­сет двоих при том, что один из них про­стой прежний фар­цов­щик, а другой - бы­ва­лый Акула Додсон. Дальше ис­то­рия на­чи­на­ет об­рас­тать уди­ви­тель­ны­ми по­дроб­но­стя­ми на тему о том кто кого что именно и зачем по­про­сил, после чего пе­ре­те­ка­ние аме­ро­де­нег под "се­мей­ную" крышу стало юри­ди­че­ски невоз­мож­ным. Я не в курсе по­дроб­но­стей.

Я просто как тот акын, что вижу, то и пою, но при этом думаю, что Эк­кле­зи­аст-то был прав...

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