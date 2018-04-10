|Красный Крест ждет разрешения Украины выплачивать пенсии на оккупированных территориях
|10.04.2018 10:15
|
Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в интервью DW.
Известно, что на данный момент по разным причинам в Донецкой области украинскую пенсию не получают около 350 тысяч человек.
«Я недавно встречался с представителями Красного Креста… Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать», — отметил он.
По его словам, между 3,3 миллиона зарегистрированных пенсионеров переселенцев реально проживают на подконтрольной украинской территории только около 200-250 тысяч. Остальные приезжают получать ее с оккупированных территорий.