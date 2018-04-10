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В штабе АТО сообщили, что разведение сил возле Станицы Луганской не состоялось из-за обстрелов боевиков
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10.04.2018 10:15
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Пресс-центре штаба АТО подчеркнули, что украинская сторона режим
прекращения огня не нарушала. До этого попытка развести силы и
средства в районе Станицы Луганской была предпринята 1 апреля
Фото: деревня Луганская Украина / Facebook "Противник регулярно,
через каждые три-четыре дня, открывает огонь. Последний обстрел
произошел 4 апреля, около 19:00, враг применил стрелковое
оружие по нашим позициям. Поэтому, если нарушается режим
перемирия в этом районе, то речи не может быть
о разведении сил и средств", – сообщили
в штабе.В штабе подчеркнули, что обязательным условием для
разведения сил и средств является соблюдение режима тишины
в течение минимум 7 дней."Украинские военные режим
прекращения огня не нарушали. Четко придерживались минских
соглашений, пасхального перемирия, но, к сожалению,
со стороны противника обстрелы продолжаются", – добавили
в штабе. 4 апреля пресс-секретарь экс-президента Украины,
представителя Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в
Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что по итогам заседания
ТКГ принято решение о разведении сил и средств в районе Станицы
Луганской 10 апреля.До этого попытка развести силы и средства в
районе Станицы Луганской была предпринята 1 апреля. В
Совместном центре по контролю и координации заявили,
что боевики снова сорвали разведение.Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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