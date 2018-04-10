Пресс-центре штаба АТО подчеркнули, что украинская сторона режим прекращения огня не нарушала. До этого попытка развести силы и средства в районе Станицы Луганской была предпринята 1 апреля Фото: деревня Луганская Украина / Facebook "Противник регулярно, через каждые три-четыре дня, открывает огонь. Последний обстрел произошел 4 апреля, около 19:00, враг применил стрелковое оружие по нашим позициям. Поэтому, если нарушается режим перемирия в этом районе, то речи не может быть о разведении сил и средств", – сообщили в штабе.В штабе подчеркнули, что обязательным условием для разведения сил и средств является соблюдение режима тишины в течение минимум 7 дней."Украинские военные режим прекращения огня не нарушали. Четко придерживались минских соглашений, пасхального перемирия, но, к сожалению, со стороны противника обстрелы продолжаются", – добавили в штабе. 4 апреля пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что по итогам заседания ТКГ принято решение о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской 10 апреля.До этого попытка развести силы и средства в районе Станицы Луганской была предпринята 1 апреля. В Совместном центре по контролю и координации заявили, что боевики снова сорвали разведение.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки луганской районе сил станицы режим Теги: война в украине