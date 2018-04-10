Известная актриса-пропагандист Мария Цапко, которой пока не вручили за лучшую роль второго плана, появилась в Риге на митинге в поддержку обучения в Латвии на русском языке, пишет со ссылкой на .

Известно, что актрису российские пропагандисты снимали в разных городах в роле пострадавшей от действий украинских властей и "бандеровцев".

Митинг в Риге был ответом пророссийских граждан на принятые 22 марта Сеймом Латвии поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Планируется, что переход завершится в 2021/2022 учебном году.

На фото Мария Ципко держит табличку с надписью “Я – Латвия”, а на груди у участницы митинга написано: “Руки прочь от русских школ!”

К слову, Ципко в на Евромайдане была одновременно “солдатской матерью”, “матерью донецких детей”, “киевлянкой, работницей ресторана” и “продавщицей из Тернополя”; в Харькове 1 марта 2014 года – показывала на камеру найденные в захваченной облгосадминистрации “бандеровские” трофеи и называла себя харьковчанкой; через некоторое время она стала “гражданкой Одессы” и “работницей кафе” в Краматорске; позже в Москве выдавала себя за “беженку из Киева” и в Симферополе – за коренную крымчанку.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира