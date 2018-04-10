В китайском городе Биньчжоу из-за сильного ветра с постамента упала статуя основателя династии Цинь императора Цинь Шихуанди, вес которой составляет шесть тонн. Об этом сообщает BBC .

Статую в 19 метров установили в 2005 году. Теперь она упала лицом к земле, в связи с чем оно расплющилось. Монумент тут же подняли с помощью кранов, после чего вывезли.

"Этого от людей точно не скроешь. Сегодня у каждого с собой есть телефон, как такое скрыть?", - сказал один из рабочих, который поднимал статую.

На обнародованных фото можно увидеть, что внутри статуя была пустой. Она держалась на металлическом каркасе.

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