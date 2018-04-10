Как сообщается, Юлию Скрипаль «должны были выписать» в понедельник, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали.

Ожидается, что сегодня лечащие врачи Скрипаль сделают заявление.

Источники BBC также сообщают что Юлию Скрипаль выписали из больницы и перевезли в безопасное место.

Ее 66-летний отец остается в больнице, но его состояние «быстро улучшается».

Напомним, бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

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66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице. В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинения стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства. Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери.

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