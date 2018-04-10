В разработанном Минфином проекте лицензирования лотерей отсутствуют механизмы защиты легального рынка от теневого. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель комитета ВР по вопросам информатизации и связи, народный депутат Александр Данченко, передает

Нардеп убежден, что для эффективного контроля денежных потоков нужно ввести единую систему электронного обращения.

"Есть централизованная система, которая стоит или в Минфине, или в налоговой. Такой себе процессинговый центр, к которому должны подключиться каждый автомат или каждая точка по продаже лотерей, онлайн. Человек купил лотерейный билет, выиграл или нет, но если ты купил, то это уже транзакция, которая через доли секунд заносится в электронную систему. Мгновенно рассчитывается и облагается налогами. То есть, каждую минуту со всей страны от всех операторов лотерей поступает информация, которую скрыть невозможно", - пояснил он.

А.Данченко добавил, что вопросы лицензирования лотерей давно актуальны. Пока чиновники медлят, украинский бюджет теряет миллиарды гривен, подчеркнул нардеп.

"При преступной власти у нас примерно 1,6 млрд грн в год выплачивалось, сейчас, я получил информацию от Минфина, - около 70 млн грн", - отметил он.

Напомним, украинским лотерейным операторам не выдают лицензии на продолжение работы. Минфин хочет убрать с рынка действующих операторов и оставить только одну частную компанию "УНЛ" (Украинская национальная лотерея), которая известна рядом негативных скандалов, связанных с организацией запрещенных игр и неуплатой налогов.

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