Дмитрий Разумков обвинил Совет Европы в двойных стандартах.

Спикер Верховной Рады раскритиковал Совет Европы из-за возвращения России в ПАСЕ и невозможность накладывать действенные санкции на страны-нарушительницы прав человека.

Ценностные ориентиры Совета Европы оказались под сомнением из-за двойных стандартов организации. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время выступления на Европейской конференции председателей парламентов государств-членов Совета Европы в Страсбурге. Текст выступления в пятницу, 25 октября, обнародовала пресс-служба Верховной Рады.

«Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы из-за отмены права накладывать действенные санкции на государства-члены, которые нарушают свои обязательства, проводят системную и целенаправленную политику пренебрежения правами человека. Двойные стандарты, к сожалению, иногда становятся частью повседневного процесса принятия решений в Совете Европы, что ставит под сомнение ценностные ориентиры этой организации», – подчеркнул Разумков.

По его словам, Украина обеспокоена тем, что Организация слабо реагирует на постоянные тенденции нарушения прав человека в отдельных странах, в частности в России. Хотя именно защита прав человека вместе с доступом к правосудию Европейского суда по правам человека было главным аргументом в пользу возвращения российской делегации.

«Наша страна, вместе с другими государствами, не готова мириться с попытками дискредитации авторитета Совета Европы», – подчеркнул спикер ВРУ.

При этом он подчеркнул, что решение украинской делегации об отказе от участия в сессии ПАСЕ вполне мотивированным, поскольку возврат делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы состоялось без выполнения одной из семи резолюций Организации относительно продолжающейся вооруженной агрессии против Украины.

«Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях. Более того, ситуация с полномочиями украинской делегации создала опасный прецедент, последствия которого пока трудно спрогнозировать», – добавил председатель ВРУ.

Также он напомнил, что Украина присоединилась к Совету Европы почти четверть века назад. Этот период членства в Организации не всегда было однозначным, однако, Совет Европы всегда оставалась важной международной площадкой для поиска совместных и своевременных ответов на вызовы времени.

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