Курс Bitcoin 10 апреля на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с понедельником потерял более 5%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 10 апреля, во вторник, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 6724.83 BTС/USD (-5.68%)

Американская биржа Bitfinex 6716.40 BTС/USD (-5.78%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с понедельником (7130.11 BTС/USD) упал на 5.68%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 14 045 695 долларов на 2057 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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