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Юлию Скрипаль выписали из больницы и доставили в безопасное место - ВВС
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10.04.2018 10:23
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Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия покинула
госпиталь в Солсбери (Великобритания) 9 апреля, ее отец остается в
больнице, сообщает ВВС. По данным ВВС, Скрипаль доставили в
безопасное место Фото: Yulia Skripal / Facebook По данным вещателя,
Скрипаль покинула больницу накануне, 9 апреля, и доставили в
безопасное место. Кто перевозил женщину, не указано.Ее отец
остается в больнице, но его состояние быстро улучшается, отмечает
ВВС.О том, что Скрипаль выписывают из госпиталя ранее сообщили
источники Sky News, но собеседник телеканала не смог подтвердить,
что она покинула медцчреждение. 66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на
атаку 28 стран выслали российских дипломатов.Спикер МИД РФ
Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не
разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах
Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин
утверждал, что подобные вещества способны производить около 20
стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в
себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в
больнице начала есть и пить.6 апреля стало известно,
что состояние Сергея Скрипаля также больше не является
критическим.
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