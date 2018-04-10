Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия покинула госпиталь в Солсбери (Великобритания) 9 апреля, ее отец остается в больнице, сообщает ВВС. По данным ВВС, Скрипаль доставили в безопасное место Фото: Yulia Skripal / Facebook По данным вещателя, Скрипаль покинула больницу накануне, 9 апреля, и доставили в безопасное место. Кто перевозил женщину, не указано.Ее отец остается в больнице, но его состояние быстро улучшается, отмечает ВВС.О том, что Скрипаль выписывают из госпиталя ранее сообщили источники Sky News, но собеседник телеканала не смог подтвердить, что она покинула медцчреждение. 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку 28 стран выслали российских дипломатов.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.6 апреля стало известно, что состояние Сергея Скрипаля также больше не является критическим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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