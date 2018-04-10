Во вторник Львовская железная дорога возобновила стабильное движение пути на участке Львов-Красное после схода там с путей накануне 10 грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба "Украинской железной дороги", передает

"10 апреля 2018 года в 9 часов возобновлены для движения пути по станции Задворье. Движение грузовых и пассажирских поездов участка Львов-Красное главного хода магистрали осуществляется в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Отмечается, что комиссия продолжает работу по установлению причин схода грузовых вагонов.

Напомним, 9 апреля около 9 часов утра на станции Задворье Львовской дирекции железнодорожных перевозок сошли 10 пустых вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал, однако возникли неудобства для пассажиров пассажирских и пригородных поездов, которые не смогли вовремя выполнить свои рейсы. На время аварийно-восстановительных работ было приостановлено движение по парной колее, железная дорога организовала пропуск этих поездов свободными для движения путями, в том числе по нечетной колее Красное-Задворья-Борщовичи и по боковому пути станции Задворья.

Около трех часов ночи восстановительные поезда Львов и Здолбунов подняли все вагоны, сошедшие с рельсов, а путейщики, энергетики и связисты продолжили работы по восстановлению инфраструктуры.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира