10 апреля курс рубля к доллару и евро продолжил падать. Выше отметки 78 руб. курс евро поднялся впервые с 6 апреля 2016 года Фото: EPA По состоянию на 11.02 курс доллара составлял 63,325 руб./$. Это на 3,1325 руб. выше уровня закрытия торгов 9 апреля.Курс евро на Московской бирже утром 10 апреля также повысился. Эта валюта на 11.02 стоила 78,005 руб, что на 4,365 руб. дороже уровня закрытия предыдущих торгов. Выше отметки 78 руб. курс евро поднялся впервые с 6 апреля 2016 года.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля компания "Русал" Олега Дерипаски предупредила о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер.Акции российского банка ВТБ упали на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США.9 апреля курс рубля по отношению к евро впервые за полтора года обрушился до 75,35 руб./€, по отношению к доллару – до 60,56 руб./$.Капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб. (около $13,6 млрд). По итогам закрытия торгов на фондовом рынке индекс Московской биржи опустился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%.Состояния богатейших россиян в течение дня сократились почти на $12 млрд на фоне падения российского фондового рынка, в частности Дерипаска потерял $1,3 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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