Группа инвесторов во главе с Francisco Partners покупает Verifone Systems

Группа инвесторов, которую возглавляет фонд Francisco Partners, достигла соглашения о приобретении компании Verifone Systems, производителя платежных терминалов, за $3,4 млрд.

Как говорится в сообщении компании, инвесторы заплатят $23,04 за акцию, что на 54% превышает котировки на закрытие торгов в понедельник. Кроме того, они возьмут на себя долговые обязательства Verifone.

Сделке предстоит пройти процедуру одобрения со стороны акционеров и регуляторов. Ожидается, что она будет закрыта в третьем квартале 2018 года.

Основанная в 1981 году Verifone производит различные POS-терминалы и разрабатывает ПО для них.

Акции Verifone подскочили на 51% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 15%.