|Спасатели еще не возобновляли поиски тела девушки, которая прыгнула с моста Патона
|10.04.2018 10:36
|
Сотрудники ГоСЧС города Киева еще не возобновляли поиски тела девушки, которая прыгнула с моста Патона в феврале. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ГоСЧС в Киеве.
"Сейчас поиски тела девушки еще не возобновлялись, но этот вопрос сейчас решается", - сообщили в пресс-службе ГоСЧС.
Напомним, 17 февраля столичные спасатели начали поисковые работы девушки, которая прыгнула с моста Патона.
Уже 19 февраля, столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона в Киеве
Как сообщал 22 февраля спасатели приостановили проведение поисковых работ тела девушки. Причиной этому стало понижение температуры окружающей среды.
Поделитесь статьей с друзьями