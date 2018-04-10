Сотрудники ГоСЧС города Киева еще не возобновляли поиски тела девушки, которая прыгнула с моста Патона в феврале. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ГоСЧС в Киеве.

"Сейчас поиски тела девушки еще не возобновлялись, но этот вопрос сейчас решается", - сообщили в пресс-службе ГоСЧС.

Напомним, 17 февраля столичные спасатели начали поисковые работы девушки, которая прыгнула с моста Патона.

Уже 19 февраля, столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона в Киеве

Как сообщал 22 февраля спасатели приостановили проведение поисковых работ тела девушки. Причиной этому стало понижение температуры окружающей среды.

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