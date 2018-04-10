Во вторник, 10 апреля, сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире депутата Верховной рады Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота, сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай.

"Я нахожусь в квартире Надежды Савченко в Киеве. Сейчас здесь идет обыск в рамках следственных действий", - сказал он. При этом Бугай отметил, что подробности, связанные с обыском, он сообщит позже, передает ТАСС.

Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генпрокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая без права освобождения под залог. Апелляционный суд Киева 29 марта отклонил жалобу защиты Савченко об отмене решения предыдущей инстанции о ее аресте.

Депутату инкриминируется подготовка госпереворота и терактов на Украине, сама Савченко назвала обвинения в свой адрес ложными и в знак протеста объявила голодовку. Ей грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

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