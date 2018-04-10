России опубликовала заявление важного свидетеля по делу о странной смерти российского олигарха Бориса Березовского - Владимира Терлюка.

Этот документ был выложен в Telegram-канале российского ведомства, передает со ссылкой на .

В нем отмечается, что Терлюк якобы опасается за свою жизнь и безопасность в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и убийством соратника Березовского Николая Глушкова.

"На фоне событий последних месяцев этого года (отравления Скрипаля, убийство Глушкова Николая) я обеспокоен за безопасность и жизнь моей семьи", - сказано в нем.

Как рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, Терлюк, будучи в Лондоне, сделал заявление о новом витке давления на него "с целью оклеветать российские власти, российские правоохранительные органы", передает

Ранее Терлюк уже не раз заявлял об угрозах в его адрес. По крайней мере, так сообщали российские СМИ.

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