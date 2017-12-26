В 2017 году уменьшилось количество сотрудников полиции, погибших во
время проведения специальных операций, заявил глава Национальной
полиции Сергей Князев. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Князев сообщил, сколько полицейских погибло с
начала года Фото: npu.gov.ua "Мы сделали выводы, подсчитали
свои ошибки, разобрали их в своей деятельности в течение 2016 года
и в 2017 году минимизировали количество физических потерь
работников полиции во время проведения специальных операций. К
сожалению, мы все же имеем шесть убитых полицейских с начала
года", – заявил он.В Украине в 2015 году стартовала
полицейская реформа. 2 июля Верховная Рада приняла закон "О
Национальной полиции". 7 ноября того же года он вступил в
силу: в Украине была официально создана Национальная
полиция и ликвидирована милиция.В июле 2017 года Князев
сообщил, что с момента появления Нацполиции погибли 18 ее
сотрудников.
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