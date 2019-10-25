|Страсти вокруг Brexit: Джонсон хочет досрочных выборов 12 декабря
|25.10.2019 11:30
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Об этом сообщает ВВС.
"…Если они (парламентарии - ред.) действительно хотят больше времени, чтобы изучить эту отличную сделку, они получат его, но должны будут согласиться на всеобщие выборы 12 декабря", - сказал Джонсон.
По словам премьера, он ожидает, что ЕС согласится на отсрочку Brexit до января, однако он не хотел бы этого.
Джонсон призвал лейбористов поддержать проведение выборов во время голосования в парламенте, которое он планирует провести на следующей неделе.
В письме лидеру лейбористов Джереми Корбину Джонсон отметил, что предпочел бы короткую отсрочку, "скажем, до 15 или 30 ноября". В этом случае Джонсон снова попытается провести сделку с Евросоюзом через парламент. Если же в ЕС согласятся на трехмесячную отсрочку, Джонсон намерен провести голосование в Палате общин о проведении выборов 12 декабря.
Ожидается, что ЕС вынесет свой приговор об отсрочке Brexit в пятницу.