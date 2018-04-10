Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы, сообщает Sky News .

По данным издания, женщину, которая вместе с отцом стала жертвой отравления, выписали из больницы еще в понедельник, 9 апреля. После этого ее доставили в безопасное место.

В то же время ВВС сообщает, чтго 66-летний Сергей Скрипаль остается в больнице, однако его состояние "быстро улучшается".

Ранее дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в Солсбери, рассказала подробности о своем состоянии . Она поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей ​​вместе с отцом.

Как сообщал svodka.net, экс-полковник разведки Российской Федерации Сергей Скрипаль, который ранее пришел в себя, теперь может разговаривать . Отравленный шпион готовится к общению с сотрудниками правоохранительных органов.

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