Официальная презентация гаджета, по слухам, состоится в мае этого года. В Сети был опубликован полный перечень характеристик устройства.

Названы все характеристики нового флагмана, информирует svodka.net.

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В Сети опубликовали полный перечень характеристик еще непредставленного флагманского смартфона HTC U12 Plus.

По слухам, релиз гаджета должен состояться в мае этого года. Об этом пишет GSMArena.

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По предварительной информации смартфон должен быть оснащен экраном диагональю 5,5 дюйма с разрешением 2860×1440 пикселей. При этом устройство получит защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Корпус гаджета получит полную защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Рамки у смартфона будут чувствительными. Гаджет будет реагировать на сжатие корпуса и запускать таким образом приложения или активировать функции.

Обе камеры новинки будут двойными (12+12 Мп и 8+8 Мп), с модулем оптической стабилизации изображения.

В основу смартфона ляжет процессор Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ, а встроенной — до 128 ГБ. Работать гаджет будет под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали смартфон, оснащенный лучшей в мире камерой.

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