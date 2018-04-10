Украинская певица показала танец в наряде, которого стеснялась. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Джамала: Я помню, как стеснялась этой песни из-за довольно смелого текста, стеснялась этого латино-костюма, но все это были маленькие шаги в работе и борьбе над собой Фото: jamalajaaa / Instagram На своей странице в Instagram она обнародовала видео своего выступления."Я помню, как стеснялась этой песни из-за довольно смелого текста, стеснялась этого латино-костюма, но все это были маленькие шаги в работе и борьбе над собой. Сладенькие 14 лет и зажигательная самба. Потанцуй смелей, девчонка, ты под шелест этих волн. Поцелуй его, девчонка, волны шепчутся о чем-то. Поцелуй его, девчонка, верь, что он в тебя влюблен. Самба волнует и зовет, ветер ликует и поет. Ветреный танец на песке, и не бывать тоске", – написала она. Вот это да! Вчера #серверкакура прислал это архивное видео . Я помню как стеснялась этой песни из-за довольно смелого текста , стеснялась этого латино костюма , но все это были маленькие шаги в работе и борьбе над собой :)сладенькие 14 лет и зажигательная самба * Потанцуй смелей девчонка ты под шелест этих волн Поцелуй его девчёнка волны шепчутся о чем-то Поцелуй его девчёнка , верь что он в тебя влюблён Самба волнует и зовёт , ветер ликует и поёт Ветреный танец на песке и не бывать тоске * Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 10 Апр 2018 в 12:00 PDT Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизская ССР). Позже ее родители переехали в Крым.Певица имеет крымскотатаро-армянское происхождение.В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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