|Джамала поделилась архивным видео своего выступления в возрасте 14 лет
|10.04.2018 10:40
|
Вот это да! Вчера #серверкакура прислал это архивное видео . Я помню как стеснялась этой песни из-за довольно смелого текста , стеснялась этого латино костюма , но все это были маленькие шаги в работе и борьбе над собой :)сладенькие 14 лет и зажигательная самба * Потанцуй смелей девчонка ты под шелест этих волн Поцелуй его девчёнка волны шепчутся о чем-то Поцелуй его девчёнка , верь что он в тебя влюблён Самба волнует и зовёт , ветер ликует и поёт Ветреный танец на песке и не бывать тоске *Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 10 Апр 2018 в 12:00 PDT
Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизская ССР). Позже ее родители переехали в Крым.Певица имеет крымскотатаро-армянское происхождение.В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".
Поделитесь статьей с друзьями