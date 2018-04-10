Прямо сейчас отрабатываются механизмы освоения, передачи и принятия на вооружение довольно крупной техники, производства стран НАТО.

Как известно, недавно утвержденный новый бюджет США предполагает 600 млн долларов на военную помощь Украине. Это при том, что наш военный бюджет равен примерно пяти миллиардов долларов, чуть превышая это значение. То есть, помощь только США, составляет более 10% оборонного бюджета. Наверное, Штаты – не единственная страна, предоставляющая военную помощь Украине, но кое-что поставляется вне этой суммы. Уже много было написано о передаче ПТРК «Джавелин» и ракет к ним, за которые Украина тоже ничего не платит. Ранее мы примерно также получали вездеходы «Хаммер» и некоторое оборудование связи. Если складывать помощь, заложенную в бюджет США и идущую по другим каналам, то она уже прямо сейчас – довольно внушительна, информирует svodka.net.

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Тем не менее наибольший интерес представляет передача более крупного вооружения или техники, в том числе, предназначенной для авиации и флота. Уже давно ходят смутные слухи о том, что наши военные уезжают в Штаты для того, чтобы осваивать новые образцы техники. С какой целью это делается – можно догадываться, но особой тайны в этом нет. Скорее только, проходит подготовка личного состава к приему военный техники, если (скорее – когда) такое решение будет принято.

Поскольку именно с Украиной таких мероприятий еще не проводилось, то для обеих сторон следует обкатать процедуру такой передачи на чем-то нейтральном, но не таком маленьком, как броневик «Хаммер», например. В этой связи довольно интересно выглядят сообщения из военной прессы Польши, поскольку наша пресса занята другими, более актуальными вопросами и это ей просто не интересно.

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Тем временем, начаты мероприятия по передаче в состав ВМФ Украины двух катеров береговой охраны, выведенных из состава флота береговой охраны США. Как отмечают польские СМИ, передача самих катеров осуществляется бесплатно. Украина оплачивает только доставку катеров в Европу и подготовку своего персонала, входящего в экипажи катеров и команды технического обслуживания. Поскольку эта техника не соответствует тому, что было в совке, то и Украине, и Штатам надо обкатать соответствующие процедуры, позволяющие быстро и легко ставить в строй передаваемую технику.

В данном случае речь идет о катерах известных как USCGC «Кушинга» (WPB-1321) и USCGC «Нантакет», базировавшихся в Северной Каролине. Всего таких катеров было выпущено 49 и 37 из них еще находятся в составе Береговой Охраны США, остальные – переданы в состав ВМФ Грузии, Пакистана и Коста-Рики. Известно, что сейчас идет постепенное замещение катеров этой серии на новейшие патрульные катера, но это будет происходить еще на протяжении ближайших десяти лет, а до этого времени, они будут актуальны и для США.

Катера имеют водоизмещение 168 тонн и оснащены двумя дизельными двигателями, способными сообщать скорость до 30 узлов. То есть это, довольно быстроходные машины. При длине 34 метра, имеют ширину 6,4 метра. Запас автономного хода – до 5 суток. Бортовое вооружение состоит из 25-мм пушки Mk38 и двух 12,7-мм пулемета.

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По поводу вооружения пока трудно сказать, останется ли оно штатным или будет заменено на отечественное, например – на 30-мм автоматическую пушку. Кроме того, на подходе ввод в серию и принятие на вооружение универсального противокорабельного комплекса «Нептун» и вполне вероятно, что и он окажется смонтированным на этом катере.

Но самое главное не это, а то, что прямо сейчас отрабатываются механизмы освоения, передачи и принятия на вооружение довольно крупной техники, производства стран НАТО.

Именно создание стандартных процедур, для принятия такой техники, очень важно на будущее, ибо флоту надо быть готовым получить на вооружение уже более крупные корабли, а наши авиаторы, где-то в Штатах, облетывают самолеты, с буквой «Ф» в их маркировке. Все это надо уметь быстро принять, разместить и пустить в дело. А дел у нас – очень много.

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