В понедельник финансовые потери понесли 26 из 27 российских миллиардеров подсчитало агентство . Всего на фоне падения фондового рынка они потеряли $16 млрд.

Самой большой суммы — $2,25 млрд — лишился основной хозяин «Норильского никеля» Владимир Потанин, который не был внесен в санкционный список. Следом за ним идет президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, потери которого составили $1,37 млрд. На третьем месте — попавший под американские ограничения Виктор Вексельберг ($1,28 млрд).

Что касается Олега Дерипаски, то Bloomberg оценил его потери в понедельник в $905 млн, а совокупные потери с пятницы — в $2 млрд.

Накануне Forbes подсчитал, что 50 богатейших россиян за день потеряли более $11,7 млрд. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизилось на $1,3 млрд у каждого, Вексельберга — на $908 млн, Сулеймана Керимова — на $813 млн.

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Крупные потери, по данным Forbes, также понесли Леонид Михельсон (минус $755 млн), Геннадий Тимченко (минус $716 млн), Владимир Лисин (минус $578 млн), Роман Абрамович (минус $534 млн), Вагит Алекперов (минус $519 млн) и Алексей Мордашов (минус $489 млн).

В понедельник, 9 апреля, индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация российского фондового рынка за день упала на 820 млрд руб.

Акции «Норникеля» снизились на 14,56%. Золотодобытчик «Полюс» (принадлежит Саиду Керимову, сыну Сулеймана Керимова) подешевел на 18,31%, GDR холдинга Дерипаски En+ Group — на 16,02%. Акции ВТБ упали на 9,03% (под санкциями — глава банка Андрей Костин). Котировки «Газпрома», которым руководит еще один фигурант черного списка Минфина США — Алексей Миллер, просели на 4,59%.

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