|В Чехии тысячи людей протестовали против действующего правительства
|10.04.2018 10:43
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В понедельник вечером в почти 20 городах Чехии прошли протесты против исполняющего обязанности премьера Андрея Бабиша и его правительства. Об этом сообщает со ссылкой на Aktualne.
Наибольшее количество демонстрантов собрались в Праге.
Митингующие настаивают, что Андрей Бабиш, которого обвиняют в мошенничестве со средствами ЕС и сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами, не может стать достойным премьером и сформировать функциональное правительство.
Люди собирали подписи под петицией с требованием достойного
премьера и кабинета министров и призвали Бабиша уйти в
отставку.
Как сообщал , правительство Чехии подало в отставку после того, как накануне парламент страны проголосовал за недоверие кабмину.