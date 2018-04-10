В понедельник вечером в почти 20 городах Чехии прошли протесты против исполняющего обязанности премьера Андрея Бабиша и его правительства. Об этом сообщает со ссылкой на Aktualne.

Наибольшее количество демонстрантов собрались в Праге.

Митингующие настаивают, что Андрей Бабиш, которого обвиняют в мошенничестве со средствами ЕС и сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами, не может стать достойным премьером и сформировать функциональное правительство.

Люди собирали подписи под петицией с требованием достойного премьера и кабинета министров и призвали Бабиша уйти в отставку.



В демонстрантов было множество баннеров, флагов Чехии и ЕС. Некоторые выступал также против президента Милоша Земана и лидера ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуры.



Организаторы демонстрации считают неприемлемым то, что премьер-министр является преследуемым человеком и зарегистрирован в качестве агента коммунистической государственной безопасности.

Как сообщал , правительство Чехии подало в отставку после того, как накануне парламент страны проголосовал за недоверие кабмину.

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