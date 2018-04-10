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"Веном". Вышел второй трейлер фильма с Харди. Видео
10.04.2018 10:43
Опубликован второй трейлер ленты "Веном". Видео обнародовали на канале Teaser PRO в YouTube. Фильм основан на комиксах издательства Marvel о персонаже Эдди Броке. По сюжету, веном – аномалия, попавшая на Землю с другой планеты, способная изменять все живое. Вселившись в тело человека, она делает его жестоким. Режиссер ленты – Рубен Флейшер. Роли исполнили Том Харди, Мишель Уильямс, Стэн Ли. Картина выйдет на экраны 5 октября 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Лента выйдет осенью 2018 года Скриншот: Teaser PRO / YouTube видео Видео: Teaser PRO / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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