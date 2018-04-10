"Веном". Вышел второй трейлер фильма с Харди. Видео
10.04.2018 10:43
Опубликован второй трейлер ленты "Веном". Видео обнародовали на
канале Teaser PRO в YouTube. Фильм основан на комиксах издательства
Marvel о персонаже Эдди Броке. По сюжету, веном – аномалия,
попавшая на Землю с другой планеты, способная изменять все живое.
Вселившись в тело человека, она делает его жестоким. Режиссер ленты
– Рубен Флейшер. Роли исполнили Том Харди, Мишель Уильямс, Стэн Ли.
Картина выйдет на экраны 5 октября 2018 года. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Лента выйдет осенью 2018
года Скриншот: Teaser PRO / YouTube видео Видео: Teaser PRO / YouTube