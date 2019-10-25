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Раненный олень притворился мертвым и убил охотника
25.10.2019 11:34
В США подстреленный олень прикинулся мертвым и убил охотика
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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