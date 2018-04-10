В Air France оценивают потери из-за забастовок с конца февраля в 170 млн евро

Французская авиакомпания Air France понесла потери в объеме 170 млн евро от нескольких дней массовых забастовок, сообщает во вторник сайт газеты Le Figaro.

"Отрицательное воздействие на финансовые результаты деятельности Air France за семь дней забастовок в течение периода с 22 февраля по 11 апреля оценивается в 170 млн евро", - говорится в коммюнике авиакомпании.

Забастовки сотрудников авиакомпании прошли 22 февраля, 23 марта, 30 марта, 3 апреля, 7 апреля, еще две запланированы на вторник и среду.

Однако на сайте авиакомпании говорится, что во вторник Air France, тем не менее, планирует выполнить 75% авиарейсов, в частности, 65% дальнемагистральных.

Ожидается, что в дальнейшем сотрудники авиакомпании проведут забастовки 17 и 18 апреля, а также 23 и 24 апреля.

Сотрудники авиаперевозчика требуют повышения заработной платы на 6%, в то время как руководство компании называет это невозможным, учитывая текущую финансовую ситуацию и высокую конкуренцию в отрасли.