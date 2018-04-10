В сети опубликовали новый трейлер спин-оффа популярной фантастической саги "Соло. Звездные войны: Истории". Соответствующее видео появилось на официальном канале Star Wars на YouTube.

Сюжет киноленты расскажет о молодости одного из главных героев франшизы - контрабандиста Хана один. В фильме будут показаны его приключения с напарником Чубаккой, который, как можно заметить в трейлере, окажется на грани смерти.

Известно, что главную роль в ленте исполнил Олден Эренрайк. Кроме него, участие в съемках фильма приняли Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер, Фиби Уоллер-Бридж и Тэнди Ньютон.

Напомним, что премьера "Соло. Звездные войны: Истории" состоится уже 24 мая этого года.

Как сообщал svodka.net ранее, спин-офф популярной фантастической саги под названием "Соло: Звездные войны. Истории" будет показан на 71 Международном Каннском кинофестивале.

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