Как отмечается в презентационном ролике на YouTube-канале EverythingApplePro, предзаказать модель можно будет уже со вторника, 10 апреля. Стартовая цена модели с объемом памяти 64 гигабайта составит $699.

Ярко-красный корпус нового смартфона изготовлен из алюминия, передняя панель представляет собой черную стеклянную поверхность.

В магазины США, Канады, Австралии, материкового Китая и Гонконга, Франции, Германии, Японии, Новой Зеландии, Сингапура и Великобритании смартфоны поступят в пятницу, 13 апреля. В Украине, вероятнее только, новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus появятся в мае.

Часть доходов от продажи красных смартфонов пойдет на финансирование фонда Global Fund HIV/AIDS, который занимается разработкой программ по диагностированию и лечению ВИЧ и СПИДа.

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