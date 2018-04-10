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Правоохранители проводят обыск в квартире Савченко
10.04.2018 10:50

Правоохранители проводят обыск в столичной квартире народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщили  в правоохранительных органах.

По предварительной информации в квартире Савченко на Троещине (Киев) обыск проводят следователи Службы безопасности Украины.

Отметим, что пока не удалось официально подтвердить эту информацию в пресс-центре СБУ.

В то же время, пресс-секретарь народного депутата Татьяна Проторченко подтвердила факт обыска.

Так, 5 апреля Савченко не прошла судебно-психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа через процессуальные вопросы.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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