|Правоохранители проводят обыск в квартире Савченко
|10.04.2018 10:50
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Правоохранители проводят обыск в столичной квартире народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
По предварительной информации в квартире Савченко на Троещине (Киев) обыск проводят следователи Службы безопасности Украины.
Отметим, что пока не удалось официально подтвердить эту информацию в пресс-центре СБУ.
В то же время, пресс-секретарь народного депутата Татьяна Проторченко подтвердила факт обыска.
Так, 5 апреля Савченко не прошла судебно-психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа через процессуальные вопросы.
Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Суд арестовал Савченко до 20 мая.