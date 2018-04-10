НАК "Нафтогаз України" не ожидал, что "Газпром" откажется поставлять в Украину газ, сказал глава НАК Андрей Коболев. Коболев: Мы ведем переговоры, я не могу раскрывать их деталей, они конфиденциальны Фото: Employer Leadership Summit / Facebook "Мы ведем переговоры, я не могу раскрывать их деталей, они конфиденциальны. Но то, что предлагает "Газпром", находится за гранью фантазии любого человека, занятого в газовом бизнесе", – заявил он.По словам Коболева, в "Нафтогазі" не ожидали, что "Газпром" откажется поставлять в Украину газ."В ходе наших переговоров с "Газпромом" они уверяли, что выполнят решение арбитража. Господин Медведев (заместитель главы "Газпрома" Александр Медведев. – ) лично обещал, что если предоплата за газ получена, то "конечно, мы поставим газ". Обещание было нарушено, как и контрактные обязательства "Газпрома", как и решение арбитража. Этим "Газпром" наносит себе громадный убыток, это нерационально в коммерческом плане", – подчеркнул он.С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.22 декабря 2017 года в "Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа. В то же время в "Газпроме" сообщили, что суд обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах".13 марта Миллер заявил, что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогазом України", чтобы не платить новые штрафы в 2018 и 2019 годах.В "Газпроме" сообщали, что 21 марта обжаловали решение Стокгольмского арбитража о поставке газа. На второе решение компания также планирует подать апелляцию.27 марта в "Нафтогазі" сообщили, что на прошлой неделе состоялась встреча представителей "Газпрома" и НАК, в ходе которой российская компания заявила об отказе возобновлять поставки газа в Украину и не подтвердила выплату $2,6 млрд. Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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