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Коболев о переговорах с "Газпромом": То, что они предлагают, находится за гранью фантазии любого человека, занятого в газовом бизнесе
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10.04.2018 10:51
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НАК "Нафтогаз України" не ожидал, что "Газпром" откажется
поставлять в Украину газ, сказал глава НАК Андрей Коболев.
Коболев: Мы ведем переговоры, я не могу раскрывать их деталей,
они конфиденциальны Фото: Employer Leadership Summit / Facebook "Мы
ведем переговоры, я не могу раскрывать их деталей, они
конфиденциальны. Но то, что предлагает "Газпром", находится за
гранью фантазии любого человека, занятого в газовом бизнесе", –
заявил он.По словам Коболева, в "Нафтогазі" не ожидали, что
"Газпром" откажется поставлять в Украину газ."В ходе наших
переговоров с "Газпромом" они уверяли, что выполнят решение
арбитража. Господин Медведев (заместитель главы "Газпрома"
Александр Медведев. – ) лично обещал, что если предоплата за
газ получена, то "конечно, мы поставим газ". Обещание было
нарушено, как и контрактные обязательства "Газпрома", как и решение
арбитража. Этим "Газпром" наносит себе громадный убыток, это
нерационально в коммерческом плане", – подчеркнул он.С 2014 года
"Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за
контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит
газа через территорию Украины от 2009 года.22 декабря 2017 года в
"Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем
спорным вопросам контракта на поставку газа. В то же
время в "Газпроме" сообщили, что суд обязал
"Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в
размере $2 млрд и проценты за просрочку.28 февраля 2018 года
Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась
компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух
арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить
$2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2
марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что
компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с
НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он
обвинил суд в "двойных стандартах".13 марта Миллер заявил,
что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК
"Нафтогазом України", чтобы не платить новые штрафы в 2018 и
2019 годах.В "Газпроме" сообщали, что 21 марта обжаловали
решение Стокгольмского арбитража о поставке газа. На второе
решение компания также планирует подать апелляцию.27 марта в
"Нафтогазі" сообщили, что на прошлой неделе
состоялась встреча представителей "Газпрома" и НАК, в
ходе которой российская компания заявила об отказе возобновлять
поставки газа в Украину и не подтвердила выплату $2,6 млрд. Стороны
договорились провести еще один раунд переговоров в апреле.
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