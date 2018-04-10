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Велика "галицька родина": Ольга Фреймут похвалилася відпочинком у Карпатах (ФОТО)
10.04.2018 10:52
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Відома телеведуча Ольга Фреймут нечасто показує шанувальникам свою родину, втім, напередодні великодніх вихідних зірка разом з мамою, сестрою та дітьми вирушили на відпочинок у гори, тож фото в мережі з'явилося чимало - як і вражень.

"Напередодні Великодня моя велика галицька родина помандрувала Карпатами. Закрили лижний сезон, набралися сили у водограїв , кавували та банашували. Емілія почала розмовляти реченнями - від вражень ! У Дем‘яна на радощах прорізався зуб! Еля захотіла там оселитися ! Мама трохи відволіклася від втрати бабусі! А Злата написала вірш", - поділилася Ольга.

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